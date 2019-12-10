رئيس الإتحادية الفرنسية:”نشعر بأننا لن نواجه الخضر أبدًا لكن..”

فند رئيس الإتحادية الفرنسية لكرة القدم “نوال لوغريت” برمجة مباراة ودية ضد المنتخب الوطني في الثلاثي الأول من سنة 2020.

الرجل الأول في الكرة الفرنسية صرح خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الثلاثاء للإعلان عن تمديد عقد ديدي ديشان الى 2022.

“في كل الأحوال مباراة الخضر ضد فرنسا لن تُلعب في الثلاثي الأول من سنة 2020، لدي الإرادة والرغبة دائما لبرمجة مباراة ودية ضد أبطال إفريقيا بالجزائر”.

“حدوث هذا الأمر صعب للغاية لأن تحديد تاريخ المباراة الودية مُعقد بالنظر لتواريخ تصفيات كأس العالم 2022 وكذا تواريخ منافسة دوري الأمم الأوروبية”.

“نشعر بأن فرنسا لن تواجه الجزائر أبدا، هما المنتخبان الوحيدان اللذان لايستطيعان التباري رغم وجود عديد الروابط بينهم”.