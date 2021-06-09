رئيس الإتحادية الكاميرونية يوضح حقيقة سحب “الكان” من بلاده !

رد اليوم الأربعاء رئيس الإتحادية الكاميرونية لكرة القدم “سايدو مبومبا نجويا” على إشاعات سحب الكان مؤكدا أن بلاده لن تتنازل عن استضافة منافسة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 المُقررة شهر جانفي المُقبل.

الرجل الأول في الاتحادية الكاميرونية نشر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها:”ستستضيف بلادنا منافسة نهائيات كأس أمم إفريقيا في جانفي2022، الاتحادية الكاميرونية تلتزم بالعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة لإنتاج مهرجان كرة قدم وسيكون الأول من نوعه في إفريقيا حسب رغبة باتريس موتسيبي”.

يُذكر أن رئيس الفاف الجديد شرف الدين عمارة كشف استعداد الجزائر لاحتضان الكان في حال قررت الكاف سحبها من الكاميرون بسبب التأخر في مشاريع الإنجاز لكن ذلك مُرتبط بموافقة السلطات العليا للبلاد.