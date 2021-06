رئيس الإتحادية الكاميرونية يوضح حقيقة سحب “الكان” من بلاده !

الرجل الأول في الاتحادية الكاميرونية نشر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها:”ستستضيف بلادنا منافسة نهائيات كأس أمم إفريقيا في جانفي2022، الاتحادية الكاميرونية تلتزم بالعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة لإنتاج مهرجان كرة قدم وسيكون الأول من نوعه في إفريقيا حسب رغبة باتريس موتسيبي”.

يُذكر أن رئيس الفاف الجديد شرف الدين عمارة كشف استعداد الجزائر لاحتضان الكان في حال قررت الكاف سحبها من الكاميرون بسبب التأخر في مشاريع الإنجاز لكن ذلك مُرتبط بموافقة السلطات العليا للبلاد.

Our country will host the #TOTALAFCON2021 in January 2022. @FecafootOfficie is committed to working alongside the Government to produce a football jamboree that will be the first of its kind in Africa as desired by Dr Patrice Motsepe. pic.twitter.com/PPCGOq8l7U

— Seidou Mbombo Njoya (@MbomboSeidou) June 9, 2021