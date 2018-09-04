رئيس الإتحاد الألماني يهاجم أردوغان لهذا السبب !!‎

شن راينهارد غريندل رئيس الاتحاد الألمانى لكرة القدم هجوما عنيفا على رجب طيب أردوغان رئيس تركيا، على هامش الأزمة المثارة حول اعتزال مسعود أوزيل دوليا بسبب صورة معه.

وأعلن لاعب خط وسط أرسنال الإنجليزى فى أواخر جويلية اعتزاله اللعب دوليا، بعد الانتقادات الحادة التى وجهت إليه ولزميله لاعب مانشستر سيتى إلكاى غوندوغان، وكلاهما من أصول تركية، فى أعقاب نشر صورة لهما مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان خلال زيارة قام بها للندن.

وقال غريندل فى تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية: “فى النهاية، الأمر ليس له علاقة بما إذا كان لاعبنا لديه خلفية هجرة أم لا. إذا قام لاعب ألمانى، خلال حملة انتخابية، بالتقاط صورة، دعنا نقول مع سياسى يمينى متطرف فى ألمانيا، سنجرى النقاش ذاته وسيرد الاتحاد الألمانى لكرة القدم بالطريقة ذاتها”.

وواصل “نحن فى الاتحاد الألمانى لكرة القدم ندافع عن القيم: الاحترام، التسامح، اللعب النظيف، حرية التعبير وحرية الصحافة. هذه الصورة مع أردوغان أغضبت جماهيرنا، لأن رئيسهم أردوغان لا يحترم هذه القيم”.