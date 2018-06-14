رئيس الإتحاد الإسباني يُهاجم “ريال مدريد”

انتقد رئيس الإتحاد الإسباني علنا نادي ريال مدريد عقب تعاقده مع المدرب “جوليان لوبيتيغي” وذلك في تصريحات لـ “راديو كوبي”.

وقال “لويس روبياليس”: “ريال مدريد فكر في مصلحته فقط، لكن لن نلجأ للقضاء”.

وأضاف: “تحدثت مع فلورنتينو بيريز، ولم نتجادل بل أوضحت له كيف تسير الأمور فقط”.

وتابع: “علاقتي عظيمة بريال مدريد وبمسؤوليه، لكننا لم نغفر له عدم معرفتنا بالمفاوضات”.

يذكر أن الإتحاد الإسباني أقال يوم أمس المدرب “جوليان لوبيتيغي” وعوضه بـ “فيرناندو هييرو” الذي سيشرف على لاروخا في المونديال الروسي.