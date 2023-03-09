رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة اليد يحل بأرض الوطن

حل رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة اليد، منصورو أريمو، صبيحة اليوم الخميس، بأرض الوطن، في زيارة عمل.

وحسب بيان الإتحادية الجزائرية لكرة اليد عبر الفايسبوك، فقد حل رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة اليد برفقة المديرة العامة للإتحاد الإفريقي.

وأوضح البيان، أن رئيسة الإتحادية الجزائرية لكرة اليد كريمة طالب، كانت في الاستقبال، رفقة نائبها عبد النور خواص.

للإشارة، أعلنت الإتحادية الجزائرية لكرة اليد مؤخراً، ترشحها رسميا لاحتضان البطولة العربية أبطال الدوري والكأس 2023.