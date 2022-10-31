رئيس الإتحاد الإفريقي يصل إلى الجزائر كضيف شرف القمة العربية

وصل اليوم الإثنين، رئيس الإتحاد الإفريقي، ماكي سال كضيف شرف أشغال الدورة الـ31 لانعقاد القمة العربية.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في استقبال رئيس الإتحاد الإفريقي بمطار هواري بومدين الدولي في الجزائر العاصمة.

كما أدت تشكيلة من الحرس الجمهوري للرئيسين التحية الشرفية.

للتذكير، وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دعوة رسمية، إلى نظيره السنغالي بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، للمشاركة في القمة العربية.

وقد سلمه رسالة الدعوة وزير الشؤون الخارجية الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة.