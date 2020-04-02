رئيس الإتحاد الإيطالي لكرة القدم يكشف موعد استئناف البطولة

استبعد رئيس الإتحاد الإيطالي لكرة القدم، جابرييل جرفينا، إلغاء بطولة الموسم الجاري، كاشفا عن التاريخ المقرر أن تستأنف فيه المنافسة.

وصرح جرفينا، لصحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية: “إلغاء الدوري سيكون معقدا للغاية، بعدما أتممنا حوالي ثلثي الموسم، وسيكون هناك ظلم خطير، يؤدي إلى حالة طوارئ قانونية”.

وأضاف: “أعتقد أن 20 ماي، يمكن أن يكون تاريخ مبدئي لاستئناف المنافسة، مع بعض الإجراءات الإحترازية، لكن لحد الآن لا شيء مؤكد 100%”.

وتابع جابرييل جرفينا: “من جهتي سأفعل كل شيء لضمان حصول بطل هذا الموسم على لقبه فوق أرض الملعب”.