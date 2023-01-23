رئيس الإتحاد الإيفواري :”الجزائر تملك ملاعب جميلة وقامت بتنظيم جيّد للشان”

كشف ياسين ادريس ديالو رئيس الإتحاد الإيفواري لكرة القدم عن الهدف الرئيسي وراء حضوره مباريات الشان و إطلاعه على الملاعب الجزائرية.

وقال ادريس ديالو في تصريح له لـ “النهار” بملعب نيلسون مانديلا اليوم “بعدما أخذنا نظرة عن تنظيم كأس العالم في قطر، أتينا إلى الجزائر من اجل أخذ نظرة أخرى عن التنظيم الجيّد للجزائريين لهذه الطبعة من الشان”.

وأضاف ديالو “سنسعى للقيام بتنظيم أجمل كان في إفريقيا لأنهم سيكون في بلد جميل و مرحب بالجميع”.

كما ختم في جواب عن إمكانية تنظيم الجزائر لكان 2025 “ملف احتضان كان 2025، ليس من صلاحياتي الحديث عنها وإنما القرار من قبل المسؤولين عن الكاف”.

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