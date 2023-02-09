رئيس الإتحاد التركي يعلن تأجيل موعد انطلاق البطولة

أعلن رئيس الإتحاد التركي لكرة القدم محمد بويوكيكشي عن تأجيل موعد إنطلاق التركي الممتاز الذي كان متوقعا في 17 فيفري.

وقال في تصريح له، نقلته قناة “تي ار تي التركية” أنه تم تأجيل إنطلاق البطولة إلى 3 و 4 من شهر مارس، في البيان الذي أدلى به اليوم الخميس.

كما كشفت من خلال تصريح رئيس الكرة في تركيا أن نادي هاتاي سبور تقدم بطلب الانسحاب من منافسات الدوري التركي بسبب تداعيات الزلزال الذي ضرب تركيا.

و جرى حديث عن انسحاب فريق غازي عنتاب من البطولة، التي ستنطلق بـ 17 فريقا حسب المستجدات.

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