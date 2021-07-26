رئيس الإتحاد الجزائري لألعاب القوى: “مخلوفي إتخذ قراره وهو يذرف الدموع”

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لألعاب القوى ياسين لوعيل أن العداء الجزائري توفيق مخلوفي بذل كل ما في وسعه من أجل اللحاق بالبعثة الأولمبية المتواجدة في طوكيو والمشاركة في الألعاب الأولمبية.

وتحدث رئيس الإتحاد الجزائري لألعاب القوى في تصريح لتلفزيون النهار حول قرار مخلوفي المت علق بالإنسحاب من الألعاب الأولمبية قائلا:

مخلوفي قام بكل الإجراءات من أجل التنقل إلى طوكيو، وقام بحصة تدريبية أين شعر بآلام على مستوى الركبة، وتحدث معي ليلة أمس ولم يكن يرغب بالإنسحاب، إنتظر حتى صبيحة اليوم وأخبرني أنه لن يكون قادرا على المشاركة، والدموع في عينه، خاصة أن كل الشعب الجزائري كان ينتظره وهو غير قادر على تقديم ما عليه خاصة مع هذه الإصابة الخبيثة”.

“التنقل إلى طوكيو من أجل “التحواس “فقط أو عدم التأهل للدور القادم لن يكون له أي منفعة، وهذا تصرف العدائين الكبار ونتمنى له الشفاء العاجل”.