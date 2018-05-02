رئيس الإتحاد السعودي:”نطمح لتحقيق الإستفادة من ودية الجزائر”

أكد رئيس الإتحاد السعودي لكرة القدم “عادل عزت” أن مواجهة المنتخب الجزائري المحلي تُعتبر جد هامة قبل مونديال روسيا 2018.

وقال المسؤول الأول عن الكرة السعودية في تصريحات تلفزيونية حول المرحلة الرابعة من معسكر إعداد “الأخضر” في مدينة “ماربيا” الإسبانية.

“هدفنا في هذه المرحلة رفع مستوى لياقة اللاعبين كما أننا سنخوض مباراتين وديتين أمام الجزائر واليونان نطمح لتحقيق الإستفادة منهما”.

ويواجه المنتخب الوطني المحلي يوم ال9 ماي المقبل المنتخب السعودي وديا على ملعب “كارانزا” بمدينة قادش الإسبانية تحضيرا للمواعيد المقبلة.