رئيس الإتحاد السنغالي: ” جئنا للفوز بالبطولة لأننا نلعب على البطولة دائما”

أكد رئيس الإتحاد السنغالي لكرة القدم أوجستين سنجور أن منتخب بلاده يملك كل المؤهلات من أجل التتويج بلقب كاس أمم إفريقيا 2019 التي ستحتضنها مصر في الفترة الممتدة بين 21 جوان و 19 جويلية.

وأوضح أوجستين أن منتخب بلاده يملك لاعبين أكفاء ومتميزين مقارنة بالسنوات الماضية، التي كان يعتمد فيها منتخب السنغال على اللعب الفردي.

وقال: ” نمتلك لاعبين أكفاء ومتميزين وعلى مستوى عال، حتى أقوى من السنوات السابقة التي كنا نلعب فيها بطريقة فردية ونعتمد على النجم الواحد كالحاج ضيوف وخليلو فاديجا على سبيل المثال، ولكننا الآن فريق جماعي يعتمد على الفريق ككل”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي “جئنا للفوز بالبطولة لأننا نلعب على البطولة دائما. مصر تنظمها بشكل جيد وظهر ذلك من خلال استقبال البعثة في المطار وفي مقر إقامة المعسكر بمحافظة الإسماعيلية استعدادا للقاء منتخب نيجيريا وديا يوم غد”.

ويقع المنتخب السنغالي في مجموعة تضم منتخبات الجزائر وتنزانيا وكينيا.