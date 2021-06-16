رئيس الإتحاد الفرنسي :”لهذا لم نلعب وديا أمام الخضر”

جدد نويل لوغريت، رئيس الإتحاد الفرنسي لكرة القدم، رغبته في رؤية الديّكة يُلاقون الخضر بشكل ودي في أقرب الآجال الممكنة، وذلك في تصريحات لمجلة “سو فوت”، موضحا السبب الذي يُعطل الوصول لاتفاق مع الفاف بخصوص هذا الموعد الذي طال انتظاره.

وتحدث الرجل الأول في كرة القدم الفرنسية في هذا الشأن قائلا :”لا أزال راغبا في إقامة مُباراة ودية بيننا وبين الجزائر، ولكن السياسة هي التي تُعطل الأمور، من جهتنا نحن مُستعدون للعب والتواجد هناك، يمكن أن يُقام اللقاء في فرنسا، ولكني أفضل اللعب في الجزائر، لأننا لم نتبارى معهم هناك منذ 50 سنة”.

وأضاف في سياق مُتصل :”لقد التقيت برئيس الفيفا جياني إنفانتينو، قد نسافر سويا للجزائر، من أجل دراسة التفاصيل السياسية والأمنية”.