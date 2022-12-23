رئيس الإتحاد الفرنسي يراسل الإتحاد الأرجنتيني بسبب سخرية ألفاريز

كشف رئيس الاتحادية الفرنسية نويل لوغريت. عن مراسلة نظيره الإتحاد الأرجنتيني بسبب التجاوزات الأخيرة حسبه.

وقال نويل لوغريت في تصريحه الذي نقله موقع “لوفيغارو” الفرنسي أنه يرفض بتاتا الطريقة التي احتفل بها حارس “راقصي التانغو” مارتينيز التي تحمل سخرية من مبابي.

كما قال المصدر. أن لوغريت تحدّث عن سخرية ألفاريز من نجم فرنسا في غرف الملابس حينما قال “دقيقة صمت لمبابي”.

كما قال أن محتوى البرقية حملت رفض لوغريت لسخرية ألفاريز في احتفالاته رفقة اللاعبين في شوارع الأرجنتين حينما حمل مجسّم صغير لمهاجم البياسجي مبابي، و شبّهه بالرضيع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]