رئيس الإتحاد الفلسطيني:”نأمل أن يتحقق الحلم بإستضافة منتخبكم على أرض القدس الشريف”

شكر رئيس الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في فلسطين اللواء جبريل الرجوب، “الفاف” نظير إستضافتها للمنتخب الفلسطيني.

وجاء ذلك في رسالة الشكر التي بعث بها جبريل الرجوب، لنظيره الجزائري خير الدين زطشي شاكرا إياه خاصة والشعب الجزائري عامة قائلا:

“أتوجه لكم بإسمي ونيابة عن فلسطين ببالغ الشكر والتقدير والثناء الصادق لما لقيناه من قبلكن من كرم وحسن الإستقبال والضيافة في بلدكم الشقيق والحبيب”.

مضيفا:” نتوق لإستضافة أحد منتخباتكم الوطنية خلال الفترة القادمة على أرض فلسطين وقدسها الشريف، آملين أن يتحقق هذا الحلم على أرضكم وشعبكم الفلسطيني”.