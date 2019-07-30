رئيس الإتحاد الكاميروني لكرة القدم :”هذه حقيقة تنظيم الجزائر للكان 2021″

وضع “سايدو مبومبو نجويا” رئيس الإتحاد الكاميروني لكرة القدم، النقاط على الحروف بخصوص إمكانية سحب تنظيم “الكان 2021” من بلاده.

ورد الرجل الأول في الكرة الكاميرونية على وزير الشباب والرياضة، عبد الرؤوف سليم برناوي، الذي أكد إستعداد الجزائر لإستقبال المُنافسة.

وقال في تصريحات على الحساب الرسمي لهيئته في “تويتر” :”لا يوجد أي نقاش بخصوص الكان 2021، سيتم تنظيمها في الكاميرون”.

وواصل :”نحن واثقون من أنفسنا تماما، وكأس أمم إفريقيا القادمة ستُلعب مُبارياتها في بلادنا مثلما هو مُتفق عليه منذ البداية”.

يُذكر بأن وزير الشباب والرياضة، أكد مؤخرا بأن بلادنا مُستعدة لإستضافة الدورة القادمة من كأس إفريقيا، في حالة إنسحاب الكاميرون.