رئيس الإتحاد المصري:”سنتعاقد مع رونار في هذه الحالة فقط”

أكد رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة أن التعاقد مع المدرب الفرنسي للمنتخب المغربي هيرفي رونار سيكون في حالة فسخ الأخير عقده مع أسود الأطلس.

وقال أبو ريدة في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء:”قد نتفاوض مع المدرب الفرنسي هيرفي رونار في حالة واحدة وهي فسخ الأخير عقده مع المنتخب المغربي”.

وأضاف رئيس الإتحاد المصري أن التعاقد مع رونار حاليا سيكون أمرا صعبا لأنه مرتبط بعقد مع أسود الأطلس لغاية 2022.

وقال:”سيتم دراسة السير الذاتية للمدربين من أجل إختيار الرجل الأنسب لقيادة المنتخب المصري”.