رئيس الإتفاق السعودي ينتفض بسبب مبولحي

وضع، خالد الدبل، رئيس الإتفاق السعودي، النقاط على الحروف بخصوص دور الدولي الجزائري، رايس مبولحي في إقالة المُدرب “ليوناردو راموس”.

وصرّح لجريدة “الرياضية” قائلا :”أنا أرفض الإساءة لأي لاعب من فريقي مهما كان إسمه، وأنهي كل الشائعات المُغرضة المُنتشرة مؤخرا”.

وأضاف :”أصلا أنا أشك كثيرا في صحة الكلام الذي نسب للمدرب “ليوناردو راموس”، بخصوص تواطىء لاعبين لدفعه خارج أسوار النادي”.

وإتهم التقني الأوروغوياني “مبولحي” بالتسبب في إقالته، بإرتكابه لأخطاء مُتعمدة وتحريض بقية عناصر التشكيلة ضده، بعدما سحب منه شارة القيادة.