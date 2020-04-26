رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد:”استكمال الموسم صعب لكن.. !!”

أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد حبيب لعبان أن استكمال الموسم في ظل الظروف الحالية صعب للغاية لكن هناك حل وحيد لفعل ذلك.

لعبان قال اليوم الأحد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية:”نحن في انتظار قرار السلطات بخصوص احتمال الانتهاء من الحجر الصحي، للنظر في كيفية استئناف البطولات”.

وأضاف:”في حال عادت المنافسة نهاية شهر ماي أو بداية جوان المقبل على أقصى تقدير، نستطيع إكمال الموسم في شهر جويلية مع تعديل صيغة المنافسة، لأنه من المستحيل تطبيق الأجندة المعمول بها حاليا”.

وتابع:”في حال عدم استئناف البطولات في التواريخ التي ذكرتها، سنضطر لعقد جمعية عامة استثنائية لتقديم من خلالها اقتراحات واتخاذ القرارات المناسبة”.