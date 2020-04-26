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رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد:”استكمال الموسم صعب لكن.. !!”

الرياضة
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رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد:”استكمال الموسم صعب لكن.. !!” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد حبيب لعبان أن استكمال الموسم في ظل الظروف الحالية صعب للغاية لكن هناك حل وحيد لفعل ذلك.

لعبان قال اليوم الأحد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية:”نحن في انتظار قرار السلطات بخصوص احتمال الانتهاء من الحجر الصحي، للنظر في كيفية استئناف البطولات”.

وأضاف:”في حال عادت المنافسة نهاية شهر ماي أو بداية جوان المقبل على أقصى تقدير، نستطيع إكمال الموسم في شهر جويلية مع تعديل صيغة المنافسة، لأنه من المستحيل تطبيق الأجندة المعمول بها حاليا”.

وتابع:”في حال عدم استئناف البطولات في التواريخ التي ذكرتها، سنضطر لعقد جمعية عامة استثنائية لتقديم من خلالها اقتراحات واتخاذ القرارات المناسبة”.

وختم:”أرفض تأجيل البطولات إلى ما بعد التواريخ التي اقترحناها لأنها ستؤثر على برنامج المنتخب الوطني التي تم تحديده لعام 2021، سيما بإجراء الدورة التأهيلية للأولمبياد شهر مارس المقبل بألمانيا”.

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=811497

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