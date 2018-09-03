رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات: ” موسم الحج أثر على البطولة العربية للدراجات”

نشط رئيس الإتحادية الجزائري للدراجات مبروك قربوعة ندوة صحفية اليوم الإثنين أشاد من خلالها بأهمية احتضان الجزائر للبطولة العربية التي يشارك من خلالها 16دولة من أصل 18التي يحتضنها الاتحاد العربي.

وقال :” موسم الحج أثر بشكل كبير في الوفود المشاركة الذين وجدوا صعوبة كبير في حجز الأماكن بالطائرة قصد الوصول إلى الجزائر”

هذا وأكد الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات و المشرف العام للدورة على نجاح أمور تحضير البطولة التي تحتضنها الجزائر بشكل ملفت للانتباه.

وكان ملف احتضان الدورة بين الجزائر و المملكة العربية السعودية قبل إعتذار هذه الأخيرة في احتضان البطولة لعدم جاهزيتها.