رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين.. الخباز “يا يغش..يا يغلق”

قال، رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين، يوسف قلفاظ، اليوم الأحد، إن أسعار المواد الأولية التي تستعمل في انتاج مادة الخبز مرتفعة.

وأوضح يوسف قلفاط في تصريح للنهار، أن ارتفاع المواد الأولية، تؤدي بالخباز إلى الذهب للإفلاس.

وأشار المتحدث، إلى أن الخباز لا يترك نفسه حتى يصل إلى الإفلاس، قائلا “إما يغير النشاط أو يتجه إلى الغش”.

وأضاف رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين، أن بالنسبة للخباز لا يعتبر ليس غشا، إن “أنقص في كمية الخميرة أو الزيت”.

وأفاد قلفاط، “إذا الخباز لا يفعل هذه الأمور يغلق المخبزة”، مضيفا أن “هناك خبازين يغشون”.