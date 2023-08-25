رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم يرفض الاستقالة بعد فضيحة مونديال السيدات

أكد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة، لويس روبياليس، رفضه الاستقالة من منصبه، بعد الانتقادات اتي طالته بسبب طريقة احتفاله مع لاعبات اسبانيا خلال تتويجهم بمونديال السيدات.

وتداولت وسائل إعلام عالمية، الخطاب الذي ألقاه روبياليس، اليوم الجمعة، والذي أكد فيه رفضه القاطع الاستقالة من منصبه.

وأكد روبياليس، في تصريحاته: “لن أستقيل بسبب قبلة عفوية، سأحارب حتى النهاية، وأتمنى أن يتم تطبيق القانون”.

ويأتي هذا الرد من لويس روبياليس، بعد مطالب أعضاء من الحكومة الإسبانية بإستقالتة، بسبب ما أسموه بالفضيحة، لطريقة تقبيله لاعبات اسبانبا، احتفالا بتتويجهم بكأس العالم 2023.