رئيس الاتحاد البرلماني العربي يؤكّد دعم حقوق الشعب الفلسطيني الثّابتة

أصدر إبراهيم بوغالي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم السبت، بياناً بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1977، حيث أكد أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية الأولى للأمة العربية، وأن حقوق الشعب الفلسطيني ثابتة وغير قابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشريف.

وشدّد الاتحاد البرلماني العربي على ضرورة الالتزام التام باتفاق وقف إطلاق النار الأخير في مدينة شرم الشيخ المصرية. والعمل على إلزام الكيان الصهيوني بوقف كل الخروقات والانتهاكات فوراً، بما يضمن حماية المدنيين الفلسطينيين. وتدفق المساعدات الإنسانية دون أي عرقلة.

ودعا الاتحاد البرلمانات الوطنية والإقليمية والدولية إلى تكثيف تحركاتها السياسية والقانونية لدعم الشعب الفلسطيني. بما يشمل الاعتراف الكامل بدولة فلسطين، وتبني تشريعات وسياسات تجرّم الاستيطان ونظام الفصل العنصري. وتعزيز مساءلة قادة الاحتلال أمام الآليات الدولية المختصة، ودعم الجهود الرامية إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان والتهجير.

كما أشاد البيان بصمود الشعب الفلسطيني الأسطوري في أرضه ونضاله المشروع لنيل حريته واستقلاله. مع الإشادة بحركات التضامن الشعبية والحقوقية حول العالم التي تساهم في فضح ممارسات الاحتلال. ومناصرة العدالة والسلام، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية.

وأكد الاتحاد عزمه على مواصلة تحركاته الحثيثة في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، والتنسيق مع المؤسسات العربية. والإسلامية والدولية، لمحاسبة المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة، على مسؤولياته القانونية والأخلاقية، بما يضمن إنهاء الاحتلال. وتجسيد الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.

