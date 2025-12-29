رئيس الاتحاد البرلماني العربي يُدين استهداف جامع في حمص بسوريا

أدان رئيس الاتحاد البرلماني العربي، إبراهيم بوغالي، بأشد العبارات الجريمة الإرهابية الجبانة التي استهدفت جامع الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص بسوريا خلال صلاة الجمعة المباركة.

وشدد بوغالي على أن هذا العمل الإجرامي الخسيس يُمثل اعتداءً صارخًا على المقدسات الإسلامية وعلى قيم الإنسانية والأخلاق. كما اعتبر أن هذه الجريمة تأتي في إطار المحاولات اليائسة لإثارة الفتنة الطائفية وبث الفوضى بين أبناء الشعب السوري الشقيق.

هذا وأكد الاتحاد البرلماني العربي وقوفه الثابت إلى جانب الشعب والحكومة السورية في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله وصوره. كما دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة الترويج للإرهاب.

وفي ذات السياق، تقدم الاتحاد البرلماني العربي بصادق التعازي لذوي الشهداء وللشعب السوري الشقيق، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

