رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يهنئ كريمة طالب

تلقت رئيسة الاتحاد الجزائري لكرة اليد، كريمة طالب، رسالة تهنئة من رئيس الاتحاد الدولي للعبة حسن مصطفى.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة اليد، عبر صفحته الرسمية، رسالة التهنئة التي وجهها حسن مصطفى، لكريمة طالب.

وتضمنت هذه الرسالة عبارات التهاني، بمناسبة انتخاب، وتنصيب كريمة طالب على رأس الاتحاد الجزائري لكرة اليد.

كما أبدى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ثقته في تسخير كريمة طالب، كل طاقتها خدمة لكرة اليد الجزائرية، متمنيا لها التوفيق.