رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يعزي في وفاة مخلوفي

قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر بن حسن المسحل، إلى نظيره في الاتحادية الجزائرية للعبة، وليد صادي، في وفاة أسطورة الكرة الجزائرية رشيدة مخلوفي.

وتوفي مخلوفي، الجمعة الماضية، عن عمر ناهز الـ 88 سنة، بعد صراع طويل مع المرض، وتم تشييع جنازته الأحد الماضي، في أجواء مهيبة، بمقبرة العالية بالعاصمة.

ونشرت “الفاف” رسالة تعزية رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وجاء فيها: ” سعادة الأستاذ/ وليد صادي سلمه الله رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته … وبعد

أهديكم أطيب تحية… أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم. أتقدم لسعادتكم بخالص العزاء وصادق المواساة. في وفاة المغفور له بإذن الله اللاعب الدولي السابق ومدرب المنتخب الوطني والرئيس الأسبق للاتحاد الجزائري/ رشيد مخلوفي. سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، نسأل الله ان يحفظكم ويرعاكم. والعزاء موصول لكم ولكافة ذوي الفقيد.”