رئيس الاتحاد الفرنسي يعتذر من زيدان

تقدم رئيس الإتحاد الإتحاد الفرنسي لكرة القدم، مانويل لوغريت، اليوم الإثنين، بالإعتذار لنجم المنتخب الفرنسي السابق زين الدين زيدان.

بعد أن أطلق تصريحات مسيئة بحق زيدان في آخر ظهور إعلامي، عرضه لوابل من الإنتقادات من كل الإتجاهات.

ونقل تقرير موقع RMC SPORT الفرنسي صبيحة اليوم الإثنين، عن وكالة الأنباء الفرنسية:”لوغريت يعتذر لزيدان ويعترف بتصريحاته السيئة”.

وأضاف المصدر، أن رئيس الإتحاد الفرنسي، مانويل لوغريت، إعتذر عن كل ما صرح به بخصوص زين الدين زيدان، وإعترف أن صرح بكلمات مسيئة.

وجاء في إعتذار رئيس الإتحاد الفرنسي لوغريت: أود أن أعتذر عن هذه التصريحات التي لا تعكس إطلاقا أفكاري ولا تقديري للاعب الذي كان عليه والمدرب الذي أصبح “.