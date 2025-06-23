رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يعزي المولودية

وجه رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، برقية تعزية إلى نظيره الجزائري، وليد صادي، وأسرة المولودية، على إثر الفاجعة الأليمة التي شهدتها مدرجات ملعب 5 جويلية، والتي أسفرت عن وفاة 3 مناصرين لمولودية الجزائر.

وجاء في نص التعزية: “ببالغ الحزن والأسى، تلقينا خبر الفاجعة المؤلمة التي وقعت في مدرجات ملعب 5 جويلية، وأودت بحياة عدد من مشجعي نادي مولودية الجزائر، رحمهم الله.

إنني وباسم أسرة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والمنظومة الرياضية الفلسطينية. إذ نعبر عن عميق تعاطفنا معكم في هذا المصاب الجلل. ونؤكد وقوفنا إلى جانبكم ومع أسر الضحايا وعموم الأسرة الرياضية الجزائرية في هذا الظرف الأليم.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته. ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويلهم ذويهم وذويكم جميل الصبر وحسن العزاء”.