رئيس البرتغال يواسي رونالدو بعبارات قوية

تحدث رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا، عن اقصاء منتخب بلده من مونديال قطر، مواسيا رونالدو وزملائه بعبارات قوية.

ونقلت صحيفة “أبولا” البرتغالية، تصريحات الرئيس سوزا، أين قال: “لم نكن في يومنا، لم يحالفنا الحظ، كان الحارس جيداً، الفريق الأكثر فعالية هو من فاز”.

كما أضاف: “لا يوجد من يحب الخسارة، منتخبنا لم يكن جيداً، ولكن علينا أن نشكرهم، عناق لفرناندو سانتوس وللمنتخب بأكمله”.

وتابع رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا: “الشباب ربما ستكون لديهم فرصة أخرى للعب كأس العالم، بالنسبة لكريستيانو رونالدو لن ننسى ما قدمه أبداً”.