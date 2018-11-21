رئيس البرلمان الإفريقي للمجتمع المدني يشيد بدور الجزائر الريادي في إفريقيا

أجرى وفد عن مجلس الأمة برئاسة الطاهر كليل ، اليوم، لقاءا مع رئيس البرلمان الإفريقي للمجتمع المدني جون كلود دروكاس.

اللقاء شكّل فرصة لتحديد تعزيز التعاون وتوحيد وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك قاريا وإقليميا.

وعلى رأسها مشاكل الأمن، الجريمة المنظمة، الهجرة غير الشرعية والتنمية في إفريقيا.

في هذا السياق الوفد بالدور الكبير التي تلعبه الجزائر بفضل السياسة الحكيمة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في دعم حوار جنوب جنوب.

وإرساء الأمن في الساحل والدعم الإنساني للدول الأفريقية، وكذا مساهمة الجزائر في محاربة الإرهاب، التطرف العنيف، الجريمة والهجرة الغير الشرعية.

كما أكد الوفد أن اختيار الجزائر لاحتضان الندوة الدولية حول الهجرة غير الشرعية راجع للدور الذي تلعبه في دعم إفريقيا.

والخبرة الكبيرة التي تتمتع بها في حل النزاعات بطريقة سلمية بين الشعوب.

وكذا التطورات التي تعرفها الجزائر في مجال الإستثمار وإنشاء المؤسسات وخلق مناص الشغل.

في ظل استتباب الأمن والاستقرار بفضل سياسة المصالحة الوطنية التي بادر بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

كما نوه الوفد بالمشروعين الضخمين اللذان أقرهما الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وهما الطريق السيار شمال جنوب وربط شمال إفريقيا بجنوبها بالألياف ألبصرية للمساهمة في فك العزلة عن الدول الإفريقية.

وتمنى الوفد مرافقة الجزائر بفضل خبراتها، للدول الإفريقية في كل الميادين بغية حل مشكل البطالة وضمان التنمية.