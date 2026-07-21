رئيس البرلمان الإفريقي يبحث مع سفير الجمهورية الصحراوية تعزيز التعاون

استقبل الدكتور فاتح بوطبيق، رئيس البرلمان الإفريقي، الاثنين، بمقر البرلمان الإفريقي بمدينة ميدراند (جمهورية جنوب إفريقيا)، أباه المد عبد الله، سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى جمهورية جنوب إفريقيا.

وشكّل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمان الإفريقي والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. بما يسهم في دعم العمل البرلماني الإفريقي المشترك وتعزيز قيم التضامن والوحدة بين الشعوب الإفريقية.

كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك. إذ أكد الجانبان أهمية مواصلة التشاور والتنسيق داخل الأطر والمؤسسات الإفريقية، بما يخدم السلم والاستقرار ويعزز العمل القاري المشترك.

وأكد رئيس البرلمان الإفريقي أهمية ترسيخ الدبلوماسية البرلمانية في خدمة أولويات الاتحاد الإفريقي. وتعزيز دور البرلمان الإفريقي في مواكبة التحديات السياسية والتنموية التي تواجه القارة، انطلاقًا من مبدأ “الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية”.

من جانبه، أعرب السفير أباه المد عبد الله، عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مثمنًا رؤية رئيس البرلمان الإفريقي وقيادته للمؤسسة التشريعية القارية. ومؤكدًا استعداد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لمواصلة التعاون والتشاور مع البرلمان الإفريقي، بما يخدم المصالح المشتركة لشعوب القارة ويعزز التكامل الإفريقي.