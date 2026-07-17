رئيس البرلمان الإفريقي يستعرض أولويات الدورة العادية الأولى للهيئة التشريعية السابعة

عقد رئيس البرلمان الإفريقي، الدكتور فاتح بوطبيق، أمس، مؤتمرًا صحفيًا افتراضيًا يسبق انعقاد الدورة العادية الأولى للهيئة التشريعية السابعة، المقررة خلال الفترة الممتدة من 17 جويلية إلى 1 أوت 2026، بمقر البرلمان الإفريقي في ميدراند، بجنوب إفريقيا.

وخلال المؤتمر، الذي شارك فيه صحفيون من مختلف أنحاء القارة وخارجها. وصف رئيس البرلمان هذه الدورة بأنها تمثل الانطلاقة الرسمية لبرنامج عمل الهيئة التشريعية السابعة. ومحطة مهمة في تعزيز دور البرلمان الإفريقي ضمن منظومة حوكمة الاتحاد الإفريقي.

وأكد رئيس البرلمان التزام المكتب المنتخب حديثًا بالعمل على تعزيز فعالية المؤسسة ومصداقيتها وحضورها. إلى جانب الارتقاء بدور البرلمان باعتباره الصوت البرلماني لشعوب إفريقيا.

وأوضح أن أعضاء البرلمان سيناقشون عددًا من الأولويات القارية، من بينها الحوكمة، والسلم والأمن. والتكامل الاقتصادي، والتنمية المستدامة، وتنفيذ أجندة إفريقيا 2063.

كما ستتيح الدورة للجان البرلمانية فرصة مواصلة مهام الرقابة وتعزيز الحوار حول السياسات المتعلقة بالقضايا التي تهم القارة.

كما شدد رئيس البرلمان على دعم البرلمان الإفريقي لموضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2026. مبرزًا أهمية العمل التشريعي والرقابي في تعزيز الأمن المائي وخدمات الصرف الصحي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة.

ودعا مواطني القارة الإفريقية إلى متابعة أشغال الدورة عبر المنصات الإعلامية الرسمية للبرلمان الإفريقي. مجددًا التزام المؤسسة بمبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة العامة.

كما ثمّن الدور المحوري لوسائل الإعلام كشريك في نقل أعمال البرلمان، داعيًا إلى تغطية دقيقة وموضوعية طوال فترة انعقاد الدورة.

وستجمع الدورة العادية الأولى للهيئة التشريعية السابعة أعضاء البرلمان الإفريقي، ورؤساء البرلمانات الوطنية والإقليمية. وممثلي أجهزة ومؤسسات الاتحاد الإفريقي، والدول الأعضاء. إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين. لمناقشة القضايا ذات الأولوية المرتبطة بتنمية القارة وتعزيز تكاملها.