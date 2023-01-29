رئيس البرلمان الإفريقي يشيد بدور الجزائر قاريا ويستنكر حرق المصحف الشريف

أشاد رئيس البرلمان الافريقي، فورتيون شارومبيرا، بالدور الذي لعبته الجزائر على المستوى القاري لتمكين البلدان الافريقية من نيل استقلالها.

وأوضح شارومبيرا في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي خصه به رئيس مجلس الامة, السيد صالح قوجيل. قائلا “انا سعيد جدا و فخور بصفتي زيمبابويا بالقدوم إلى الجزائر. البلد الذي جعلنا احرار والذي قدم الدعم لجميع البلدان الافريقية في كفاحها لنيل استقلالها”.

كما أضاف رئيس البرلمان الافريقي، أن “الجزائر تعد من أكبر البلدان الافريقية ونحن نريد في البرلمان الافريقي أن تستمر الجزائر في إرشادنا على الأصعدة السياسية والتعليمية وكذا فيما يخص التنمية والثقافة”.

كما ذكر شارومبيرا الذي سيشارك في الندوة الـ17 لاتحاد مجالس البلدان الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي. المزمع عقدها يومي الأحد والاثنين بالجزائر العاصمة، أن الجزائر تسهم بشكل كبير في الاتحاد الافريقي على شتى الأصعدة.

واعرب في هذا الشأن عن اعجابه واحترامه للجهود التي تقوم بها الجزائر في مجال الصحة بإفريقيا, مضيفا أن الجزائر تتوفر على أطباء مرموقين و هي تعتبر كوجهة مفضلة للافارقة من اجل التكوين و النهل من العلوم.

وأشار في سياق آخر، إلى أنه سيتناول بمناسبة انعقاد اشغال ندوة منظمة التعاون الإسلامي، قضية حرق نسخ من المصحف الشريف. التي اعتبرها “متناقضة” مع سياسة حرية المعتقد وحرية التعبير التي تناد بها البلدان الأوروبية. مضيفا: “أنه عمل شنيع ورجعي يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان”.

وكان رئيس البرلمان الافريقي قد استقبل من قبل قوجيل بحضور نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني, وحيد آل سيد الشيخ، وعضوة البرلمان الافريقي، بهجة الأملي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الوطنية بالخارج، بمجلس الأمة، عمر دادي عدون.

وتجدر الاشارة إلى أن الجزائر ستحتضن، يومي الأحد والاثنين، الندوة الـ17 لاتحاد مجالس البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي. على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة.