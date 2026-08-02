رئيس البرلمان الإفريقي يطلق ثلاثة قوانين نموذجية لتعزيز مواءمة التشريعات في القارة

أعلن رئيس البرلمان الإفريقي، الدكتور فاتح بوطبيق، عن الإطلاق الرسمي لثلاثة قوانين نموذجية جديدة، في خطوة تعكس التزام البرلمان الإفريقي بتعزيز مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات القارية، ودعم تنفيذ أجندة إفريقيا 2063.

وجاء إطلاق هذه القوانين خلال جلسة خاصة عقدت على هامش مؤتمر رؤساء البرلمانات الوطنية والإقليمية الإفريقية، تحت شعار «تعزيز مواءمة التشريعات ودفع تنفيذ أجندة إفريقيا 2063 من خلال القوانين النموذجية».

وأكد الدكتور فاتح بوطبيق، أن هذه القوانين تمثل بداية مرحلة جديدة في صناعة التشريع الإفريقي. موضحًا أنها أعدت لتكون أدوات تشريعية عملية تساعد الدول الأعضاء على تطوير أطرها القانونية، مع احترام السيادة الوطنية وخصوصية الأنظمة القانونية لكل دولة.

وأشار رئيس البرلمان الإفريقي إلى أن إعداد هذه القوانين جاء ثمرة مشاورات واسعة شملت أجهزة الاتحاد الإفريقي، والدول الأعضاء، والبرلمانيين، والأوساط الأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني، وشركاء التنمية، بما يضمن أن تعكس التشريعات واقع القارة وتطلعات شعوبها.

وشدد الدكتور فاتح بوطبيق على أن هذه القوانين ليست مجرد نصوص قانونية، بل أدوات عملية وضعت لتُطبَّق على أرض الواقع، مؤكدًا أن الحلول التشريعية الإفريقية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التكامل القاري، وتجسيد أهداف أجندة إفريقيا 2063.

وتشمل القوانين النموذجية الثلاثة التي تم إطلاقها:

-القانون النموذجي بشأن المساواة والإنصاف بين الجنسين.

-القانون النموذجي بشأن هجرة اليد العاملة.

-القانون النموذجي بشأن الإدارة المستدامة للتربة.

وتهدف هذه الأدوات التشريعية إلى مساعدة الدول الأعضاء على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع الأولويات القارية، وتعزيز تنفيذ السياسات، ودعم التنمية المستدامة والتكامل الإفريقي.