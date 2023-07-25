رئيس البرلمان الإفريقي يعزي في ضحايا حرائق الغابات

بعث رئيس البرلمان الإفريقي، تشيف فورتيون تشارمبيرا، اليوم الثلاثاء. رسالة تعزية إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي. وذلك إثر الحرائق التي نشبت أول أمس الأحد بالجزائر وخلفت عديد الشهداء والمصابين.

وحسب ما أفاد به بيان للمجلس، فقد أعرب رئيس البرلمان الإفريقي في رسالته عن تعازيه لبوغالي ولعائلات الضحايا. والمصابين من أفراد الجيش الوطني الشعبي والمواطنين. و أكد له “تعاطفه وجميع أعضاء البرلمان الإفريقي مع الجزائر في هذه المحنة الأليمة”.