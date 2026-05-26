رئيس البرلمان الإفريقي ينوه بجهود الجزائر في تعزيز الأمن المائي

نوّه رئيس البرلمان الإفريقي، فاتح بوطبيق، بالجهود التي تبذلها الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مجال تعزيز الأمن المائي.

وترأس بوطبيق، صباح اليوم الثلاثاء، أشغال الاجتماع الثاني لهيئة مكتب البرلمان الإفريقي في إطار الفترة التشريعية السابعة، وذلك عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بحضور شرفي لرئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري.

وشارك في الاجتماع النواب الأربعة لرئيس البرلمان الإفريقي، ممثلين عن مختلف الأقاليم الإفريقية. حيث خُصصت أشغاله لدراسة واعتماد مشروع جدول الأنشطة المبرمجة للنصف الثاني من سنة 2026. إلى جانب تقديم عرضين يتعلقان بمخرجات اجتماع لجنة الميزانية الخاصة بميزانية البرلمان الإفريقي لسنة 2027. وكذا البيانات المالية للبرلمان الإفريقي لسنة 2025.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور فاتح بوطبيق أن الاحتفال بيوم إفريقيا يمثل محطة تاريخية متجددة. لاستحضار مسار الوحدة الإفريقية وتجديد الالتزام الجماعي. ببناء قارة موحدة وقوية ومزدهرة، قادرة على تحقيق تطلعات شعوبها في التنمية والتكامل والاستقرار.

كما أبرز أن إحياء يوم إفريقيا لسنة 2026 يأتي تحت شعار الاتحاد الإفريقي: “ضمان توافر المياه بشكل مستدام وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أجندة 2063”.

مشيراً إلى أن هذا الشعار يعكس الوعي المتزايد بأهمية الأمن المائي والصرف الصحي كركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الشاملة والأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.

ونوّه رئيس البرلمان الإفريقي بالجهود التي تبذلها الجزائر بقيادة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية. في مجال تعزيز الأمن المائي، من خلال إطلاق مشاريع استراتيجية لتحلية مياه البحر. وتوسيع محطات معالجة المياه المستعملة، وتعزيز سياسة السدود والربط بين المنشآت المائية.

وفي ختام كلمته، جدد الدكتور فاتح بوطبيق التأكيد على التزام البرلمان الإفريقي، باعتباره الذراع التشريعي للاتحاد الإفريقي. بدعم الأطر التشريعية والسياسات القارية الرامية إلى ضمان الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتعزيز الحوكمة الرشيدة. بما يسهم في تحقيق أهداف أجندة إفريقيا 2063.

كما شهد الاجتماع كلمة لرئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لإفريقيا المصادف للخامس والعشرين ماي من كل عام، تاريخ تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور