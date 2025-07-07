رئيس البرلمان السنغافوري يستقبل أحمد عطاف

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم. من قبل رئيس البرلمان السنغافوري، سيه كيان بنغ. في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية سنغافورة.

وسمح اللقاء باستعراض علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين الجزائر وسنغافورة وتأكيد الإرادة السياسية التي تحدو الجانبين في الرقي بها إلى مصاف أرحب. كما بحث الطرفان السبل الكفيلة بإسهام برلماني البلدين في الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة الثنائية. لاسيما عبر تفعيل مختلف الآليات التي تتيحها الدبلوماسية البرلمانية.

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