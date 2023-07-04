رئيس البرلمان العربي: استقلال الجزائر مصدر فخر وأسطورة تدرس للأجيال القادمة

هنأ رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبد المجيد تبون. وحكومة وبرلمان وشعب الجزائر بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال الذي يوافق الخامس من جويلية من كل عام.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن يوم الاستقلال الجزائري، يمثل ذكرى غالية على قلوب العرب ومصدرا للفخر. لتبقى أسطورة تدرس للأجيال القادمة نستذكر خلالها التضحيات العظيمة التي قدمها أبناء الشعب الجزائري في مسيرة كفاح طويلة ضد المستعمر، لتبقى بلد المليون ونصف المليون شهيد .

كما أعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تمنياته لجمهورية الجزائر بتحقيق مزيد من التقدم والسير بخطى واثقة نحو التنمية والازدهار.