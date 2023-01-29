رئيس البرلمان العربي يدعو لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

اثنى رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمان العسوني، على اختيار الموضوع العام للمؤتمر، العالم العربي في حاجة الى التنمية في ظل التحديات التي تواجهها الامة العربية الإسلامية على مستويات كافة.

وقال في الكلمة التي ألقاها خلال الدورة 17 لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي انه كعالم عربي لدينا من إمكانيات وعناصر قوة ما يمكننا ان نكون مؤثرين لتغير للتغلب على مايواجهنا من تحديات.

واشار ان التنمية المستدامة قاطرة التطور والنمو وعماد التقدم في جميع المجالات.

وافاد انها ليست من مسؤوليات الحكومات فقط بل تحتاج لتكامل جميع المؤسسات.

وتابع “نستطيع نحن البرلمانيين من تغيير الأوضاع للدفاع عن القضايا العادلة”.

وعبر عن رفضه وادانته التامة للممارسات الاستفزازية لقوات الاحتلال. مؤكدا ان جميع الممارسات تعد تحديا سافرا للمجتمع الدولي الذي يجب ان يتحمل مسؤولياته الكاملة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.