رئيس البرلمان العربي يشيد بما حققته الجزائر من إنجازات

أعرب رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، عن أصدق التهاني إلى الجزائر، رئيسًا وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا، بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال، التي توافق الخامس من جويلية، مشيدا بما حققته الجزائر من إنجازات.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن عيد الاستقلال يمثل محطة تاريخية خالدة في مسيرة الدولة الجزائرية. ويجسد ما قدمه الشعب الجزائري من تضحيات عظيمة في سبيل نيل الحرية واستعادة السيادة الوطنية.

مشيدًا بما حققته الجزائر من إنجازات في دفع مسيرة التنمية الشاملة. وتعزيز دورها الفاعل على المستويات العربية والإقليمية والدولية، تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية.

وأكد “اليماحي” حرص البرلمان العربي على تعزيز علاقات التعاون البرلماني مع المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في الجمهورية الجزائرية. ودعم كل ما من شأنه تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك. بما يحقق تطلعات الشعوب العربية في الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.