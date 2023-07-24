رئيس البرلمان العربي يعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات

بعث عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي, برسالة تعزبة ومواساة للجزائر في ضحايا حرائق الغابات. والتي أسفرت عن عدد من الوفيات والإصابات.

كما عبر عادل بن عبد الرحمن العسومي عن خالص التعازي وصادق المواساة للجزائر, قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا في ضحايا حرائق الغابات.

وحسب بيان البرلمان العربي وأعرب العسومي عن “تضامن البرلمان العربي الكامل مع الجزائر في هذا المصاب الجلل”, مؤكدا ثقته في قدرة الجزائر على تجاوز هذه المحنة,” داعيا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان, وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل”.