رئيس البرلمان العربي يعزي الجزائر في ضحايا حادث تمنراست

أعرب عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عن خالص التعازي وصادق المواساة للجزائر. قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا في ضحايا حادث السير الذي وقع صباح اليوم في ولاية تمنراست. وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والاصابات.

وأكد رئيس البرلمان العربي تضامنه الكامل مع الجزائر في هذا المصاب الجلل. داعيا الله أن يرحم الضحايا ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وقد لقي 35 شخصا حتفهم، الأربعاء، فيما جرح 12 آخرون، في حادث مرور مريع إثر اصطدام سيارة نفعية. مع حافلة لنقل المسافرين بولاية تمنراست.

وأفاد بيان للحماية المدنية أن وحداتها تدخلت على الساعة 04:15 من أجل حادث مرور متبوع بحريق. على مستوى الطريق الوطني رقم 01 منطقة أوتول بلدية تمنراست.

وأضاف أن الحادث يتمثل في اصطدام بين سيارة نفعية وحافلة لنقل المسافرين.

ونشرت صفحة “أنفو طرافيك” فيديو يوثق لحظة احتراق المركبتين وسط ذهول المارة. كما تداول نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورا صادمة للحادث المروع.