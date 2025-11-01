رئيس البرلمان العربي يهنئ الجزائر بمناسبة ذكرى ثورة نوفمبر المجيدة

هنأ محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، الجزائر حكومة وشعبا بمناسبة ذكرى ثورة الأول من نوفمبر المجيدة.

وتقدم محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بتهانيه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا، بمناسبة ذكرى ثورة الأول من نوفمبر المجيدة.

وأكد محمد بن أحمد اليماحي أن هذه الذكرى ستظل خالدة في وجدان الأمة العربية، وتجسد أسمى معاني النضال. نحو الحرية والاستقلال وبناء الأوطان .

كما أعرب رئيس البرلمان العربي عن تمنياته للجزائر ولشعبها بدوام التقدم والأمن والتنمية والازدهار. في ظل القيادة الحكيمة لفخامة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

