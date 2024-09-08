رئيس البرلمان العربي يهنئ الرئيس تبون بإعادة انتخابه

هنأ رئيس البرلمان العربى عادل عبد الرحمن العسومي، الرئيس عبد المجيد تبون عقب انتخابه لعهدة رئاسية ثانية.

وأكد رئيس البرلمان العربى، في برقية تهنئة، أن هذا الفوز الكبير جاء تأكيدًا على ثقة الشعب الجزائري العالية في قيادة الرئيس، ورغبته في استكمال مسيرة البناء التي دشنها في فترة رئاسته الأولى.

كما أعرب العسومي عن خالص تمنياته للرئيس عبد المجيد تبون، بدوام التوفيق والسداد في فترة رئاسته الجديدة وللشعب الجزائري العزيز بدوام التقدم والازدهار.