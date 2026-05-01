رئيس البرلمان العربي يهنئ “بوطبيق”

هنأ رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، عضو مجلس الأمة فاتح بوطبيق بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان الأفريقي للعهدة التشريعية (2026-2029).

وأعرب اليماحي في رسالة التهنئة عن خالص تهانيه وأصدق تبريكاته إلى فاتح بوطبيق

وأكد “اليماحي” أن فوز “بوطبيق” برئاسة البرلمان الأفريقي يمثل إنجازًا مهمًا للدبلوماسية البرلمانية العربية

ويعزز من حضورها الفاعل والمؤثر في أهم محفل برلماني على مستوى القارة الأفريقية، بما يدعم مسيرة العمل العربي الأفريقي المشترك.

وأكد “اليماحي” عن ثقته في أن العلاقات بين البرلمان العربي والأفريقي ستشهد مزيدًا من التطور والارتقاء خلال فترة رئاسة بوطبيق. وهذا في ظل تشابك وتقاطع التحديات التي تواجه الدول العربية والأفريقية.

وأيضا انطلاقًا من إيمان البرلمان العربي الراسخ بأن الدول الأفريقية تمثل العمق الاستراتيجي الحقيقي للدول العربية. يضيف اليماحي.

واختتم اليماحي بيانه بخالص تمنياته الطيبة لـ” بوطبيق” بكل التوفيق والسداد في أداء مهامه، بما يحقق تطلعات شعوب القارة الأفريقية ويعزز مسيرة التكامل والتعاون العربي الأفريقي.