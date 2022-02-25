رئيس البرلمان العربي يهنيء “ڨوجيل” بمناسبة تجديد الثقة فيه لرئاسة مجلس الأمة
هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، صالح ڨوجيل لإنتخابه رئيسا لمجلس الأمة لعهدة جديدة.
وبعث رئيس البرلمان العربي رسالة تهنئة تمنى من خلالها لڨوجيل دوام التوفيق والنجاح بما يحقق المصالح العليا لدولة الجزائر في محيطها العربي والإقليمي والدولي.
وقال عادل بن عبد الرحمن العسومي ان الجزائر دولة محورية في المنطقة العربية وتقوم بجهود بناءة لتعزيز التضامن العربي خاصة وان الجزائر مقبلة على إستضافة القمة العربية القادمة.
كما اعرب في ذات الرسالة عن ثقته في أن هذه القمة ستمثل بداية مرحلة مهمة في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.
وأكد العسومي، حرص البرلمان العربي على تعزيز وترسيخ علاقات التنسيق والتعاون بين البرلمان العربي ومجلس الأمة الجزائري والارتقاء بها إلى أعلى المستويات خدمةً لقضايا الأمة العربية وتحقيق تطلعات شعبها في العيش الكريم.
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زكى اليوم الخميس، أعضاء مجلس الأمة، صالح قوجيل، رئيسا لمجلس الأمة للفترة التشريعية التاسعة 2022-2027.
وقال قوجيل “الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير. مضيفا باللغة العامية “هو ممو عين الجزائر”. داعيا إلى الحفاظ على هذه المؤسسة التي تسهر على أمن الجزائر وشعبها وتقف أمام أي جهة تحاول المساس بها”.
وأضاف قوجيل “أنا رئيس هذا المجلس وهذا المجلس للجميع. أمارس الديمقراطية وأدعمها بالعمل الجماعي. يجب أن نكون مثاليين في كل القرارات التي نتخذها”.
كما خصص مجلس الأمة جلسته الأولى، اليوم الخميس، لإثبات عضوية الأعضاء المنتخبين والمعيّنين الجدد. في إطار عملية التجديد النصفي لأعضاء المجلس. كما، صوت بالأغلبية على قائمة أسماء أعضائه الجدد.
صالح قوجيل، رئيسا لمجلس الأمة لعهدة جديدة
في حين، كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأسبوع الماضي، قد عين أعضاء مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي وذلك لمدة 6 سنوات. كما جاء هذا الإجراء وفقا لأحكام المادتين 121 الفقرة الثالثة، 122، الفقرتين 2 و3 من الدستور.
وتم تعيين 26 عضوا بمجلس الأمة عن الثلث الرئاسي. حمزة آل سيد الشيخ، الوليد العقون، محمد رضا أوسهلة، قدور براجع، ليلى براهيمي، رابح بغالي، عبد الحق بن بولعيد. إضافة إلى بن علي بن زاغو، نورالدين بن قرطبي، جميلة بوباشا، أحمد بوزيان، فيصل بوسدراية، غازي جابري، حبيب دواقي. وكذا مقران رزقي، حمة شوشان، عزالدين عبد المجيد، محمد عمرون، بكري غومة، صالح لعوير، عبد الله مسك، عزوز ناصري. وعيسى نايلي، نجية وجدي دمرجي، دحو ولد قابلية، حسان يونس.
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كما أعلنت المحكمة الدستورية، في وقت سابق، عن إيداع 5 طعون لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية. من طرف المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا من ولايات عين تموشنت، ورقلة، البويرة، الجزائر العاصمة، باتنة.
وبعد مداولاتها بجلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و8 و9 فيفري. أعلنت عن رفض 4 طعون من حيث الشكل. أما فيما يخص الطعون الواردة من ولاية عين تموشنت، تم قبوله من حيث الشكل ورفضه بالموضوع لعدم التأسيس.
وبلغت نسبة التصويت 96.21 بالمائة. وتوزعت النتائج حسب الانتماء السياسي، حيث تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على 25 منتخبا، المترشحون الأحرار 14 منتخبا. التجمع الوطني الديمقراطي 11 منتخبا، جبهة المستقبل 5منتخبين، حركة البناء الوطني 5 منتخبين. جبهة القوى الاشتراكية منتخبان. جبهة القوى الاشتراكية منتخبان، حزب الفجر الجديد منتخبان. صوت الشعب منتخبان حركة مجتمع السلم منتخب واحد، تجمع أمل الجزائر منتخب واحد.