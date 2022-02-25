رئيس البرلمان العربي يهنيء “ڨوجيل” بمناسبة تجديد الثقة فيه لرئاسة مجلس الأمة

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، صالح ڨوجيل لإنتخابه رئيسا لمجلس الأمة لعهدة جديدة.

وبعث رئيس البرلمان العربي رسالة تهنئة تمنى من خلالها لڨوجيل دوام التوفيق والنجاح بما يحقق المصالح العليا لدولة الجزائر في محيطها العربي والإقليمي والدولي.

وقال عادل بن عبد الرحمن العسومي ان الجزائر دولة محورية في المنطقة العربية وتقوم بجهود بناءة لتعزيز التضامن العربي خاصة وان الجزائر مقبلة على إستضافة القمة العربية القادمة.

كما اعرب في ذات الرسالة عن ثقته في أن هذه القمة ستمثل بداية مرحلة مهمة في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

وأكد العسومي، حرص البرلمان العربي على تعزيز وترسيخ علاقات التنسيق ‏والتعاون بين البرلمان العربي ومجلس الأمة الجزائري والارتقاء بها إلى أعلى المستويات خدمةً لقضايا الأمة العربية وتحقيق ‏تطلعات شعبها في العيش الكريم.‏

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