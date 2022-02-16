رئيس البرلمان العربي يُشيد بدور الجزائر في دعم العمل العربي المشترك
أشاد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، بدور الجزائر في دعم العمل العربي المشترك.
وفي بيان للبرلمان العربي، فقد أكد رئيسه أن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شهدت مسيرة تنموية شاملة في مختلف المجالات.
وهذا مما عزز من موقعها الحيوي في الوطن العربي، والتي تأتي في إطار بناء جزائر جديدة قوية آمنة وتحقيق ما يصبو إليه الشعب الجزائري من آمال وتطلعات.
و جاء ذلك حسب ذات البيان، خلال استقبال رئيس البرلمان العربي سفير الجزائر لدى مصر حميد شبيرة، ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية.
كما تناول اللقاء دعم العمل العربي المشترك والمواضيع ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين.
بالمقابل، أعرب صاحب رئيس البرلمان العربي عن تطلعه لنجاح القمة العربية المرتقبة التي ستستضيفها الجزائر.
باعتبارها قمة جامعة شاملة تعزز من مسيرة العمل العربي المشترك نحو التكامل والتعاضد وضمانة أمن واستقرار المنطقة.
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بوغالي يلتقي رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي
بوغالي يلتقي رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي
التقى رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء، برئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي.
ويأتي هذا على هامش، مشاركته في أشغال مؤتمرين برلمانيين عربيين بالعاصمة المصرية القاهرة.
ومن جهته، كتب رئيس البرلمان العربي، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيها:” سعدت اليوم باستقبال إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني بالجمهورية الجزائرية
عقب وصوله مطار القاهرة للمشاركة في المؤتمر 4 لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي سيعقد يوم السبت المقبل الموافق 19 فيفري الجاري بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.
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يشارك رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، بالقاهرة، على رأس وفد من الغرفتين، في أشغال مؤتمرين برلمانيين عربيين.
وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، سيشارك بوغالي على رأس الوفد في كل من المؤتمر 32 للاتحاد البرلماني العربي. المقرر عقده يومي 17 و18 فيفري الجاري.
وكذا المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية المقرر يوم 19 من نفس هذا الشهر.
كما سيكون لرئيس المجلس تدخل في أشغال المؤتمرين، وسيجري عددا من المباحثات على هامشها مع بعض من نظرائه.
وستكون هذه المشاركة، فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا التي تهم المنطقة العربية.
كما ستشكل سانحة لبحث سبل التعاون والتنسيق في المجال البرلماني.