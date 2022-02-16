رئيس البرلمان العربي يُشيد بدور الجزائر في دعم العمل العربي المشترك

أشاد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، بدور الجزائر في دعم العمل العربي المشترك.

وفي بيان للبرلمان العربي، فقد أكد رئيسه أن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شهدت مسيرة تنموية شاملة في مختلف المجالات.

وهذا مما عزز من موقعها الحيوي في الوطن العربي، والتي تأتي في إطار بناء جزائر جديدة قوية آمنة وتحقيق ما يصبو إليه الشعب الجزائري من آمال وتطلعات.

و جاء ذلك حسب ذات البيان، خلال استقبال رئيس البرلمان العربي سفير الجزائر لدى مصر حميد شبيرة، ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية.

كما تناول اللقاء دعم العمل العربي المشترك والمواضيع ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين.

بالمقابل، أعرب صاحب رئيس البرلمان العربي عن تطلعه لنجاح القمة العربية المرتقبة التي ستستضيفها الجزائر.

باعتبارها قمة جامعة شاملة تعزز من مسيرة العمل العربي المشترك نحو التكامل والتعاضد وضمانة أمن واستقرار المنطقة.

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