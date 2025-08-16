إعــــلانات
رئيس البرلمان العربي يُعزي الجزائر في ضحايا حادث الحافلة

بقلم نادية بن طاهر
قدم رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، تعازيه الخالصة، للجزائريين، في ضحايا سقوط حافلة نقل المسافرين بوادي الحراش بالعاصمة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن تضامنه مع الجزائر في هذا المصاب الأليم. داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

هذا وتوفي 18 شخصا، وأصيب 23 آخرون، إثر حادث إنحراف حافلة وسقوطها من أعلى جسر وادي الحراش، بالمحمدية بالجزائر العاصمة.

