رئيس البرلمان الكيني يشيد بالتطور الذي بلغه قطاع الفلاحة بالجزائر

أشاد رئيس برلمان جمهورية كينيا موزس ويتانغولا، بالمستوى المتطور الذي بلغه القطاع الفلاحي بالجزائر. لا سيما فيما يتعلق باستخدام التقنيات المتطورة.

وقال موزس ويتانغولا، في تصريح للصحافة على هامش زيارته إلى ولاية البليدة، رفقة وفد برلماني لعدد من المؤسسات الصناعية والمستثمرات الفلاحية بالولاية رفقة السلطات المحلية. أن تواجده اليوم بهذه الولاية سمح له بالوقوف على المستوى العالي الذي بلغه قطاع الفلاحة في الجزائر. لاسيما ما تعلق باستخدام التقنيات المتطورة التي تطبقها دول متقدمة.

وخلال زيارته لإحدى المؤسسات الخاصة “شراكة جزائرية-إيطالية” المتخصصة في إنتاج شتلات الأشجار المثمرة ببلدية الزاوية. أعرب رئيس البرلمان الكيني عن إفتخاره باعتماد مثل هذه التقنيات الحديثة ببلد إفريقي.

وقال رئيس البرلمان الكيني، أن زيارته إلى ولاية البليدة، تندرج في إطار المساعي الرامية إلى الرفع من مستوى حجم التبادلات التجارية بين الدولتين. مشيرا إلى أن كينيا تستهلك العديد من المنتجات التي تصنع بالجزائر.

واستهل الوفد البرلماني زيارته بالوقوف على مختلف المنتجات المحلية التي تضمنها معرض نظم بمقر الولاية. و أبدى اهتماما ملحوظا بمنتجات الحمضيات و عبر عن إعجابه بجودتها. كما قام بزيارة الجناح الخاص بمؤسسة صناعة صفائح الألمنيوم المركبة.

وقام رئيس البرلمان الكيني أيضا بزيارة إحدى أكبر المستثمرات الفلاحية المتخصصة في إنتاج الحمضيات ببني تامو. أين أشرف على انطلاق عملية جني أحد أنواع البرتقال، وتنقل بعدها إلى مقر المؤسسة المختصة في إنتاج شتلات الأشجار المثمرة و الغابية بذات البلدية ثم إلى مصنع صناعة مواد التجميل و التغليف لمجمع “فينيس” بمنطقة النشاطات.

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