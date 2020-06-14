رئيس البرلمان الليبي: الرئيس تبون صرح بأنه سيبذل قصارى جهده لجمع شمل الليبيين

قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح عيسى، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد قال بأنه مع ليبيا ورهن إشارة الليبيين.

وفي تصريح أدلى به للصحافة عقب لقائه برئيس الجمهورية، قال رئيس البرلمان الليبي أن اللقاء سمح بمناقشة ما يجري في ليبيا وكذا كيفية حل الأزمة الليبية، مضيفا أن الرئيس تبون “صرح وقال بكل وضوح أنه مع ليبيا وأنه رهن إشارة الليبيين”.

و أضاف المسؤول الليبي، أن الرئيس تبون صرح بأنه “سيسعى مع نظيريه المصري والتونسي من أجل حل الأزمة الليبية، وأنه قد اطلع على المبادرة التي قدمت من طرفنا وأعلنت في مصر، وأنه سيبذل قصارى جهده من أجل جمع شمل الليبيين وجمعهم على طاولة الحوار والوصول إلى حل طبقا لمخرجات مؤتمر برلين”.

للإشارة فقد استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عصر أمس السبت، رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح عيسى، الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر على رأس وفد هام.

وجرى اللقاء بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين, ومدير ديوان برئاسة الجمهورية، نور الدين بغداد دايج، ووزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم.